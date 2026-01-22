بروتوكول تعاون لتطوير الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة

مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم لتصل إلى المركز 41 عالميًا عام 2024

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة عين شمس والجمعية المصرية لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين، بهدف الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور جمال سامي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين، في تأكيد واضح على الدور العلمي والمجتمعي الرائد الذي تضطلع به جامعة عين شمس في دعم القضايا الصحية ذات الأولوية الوطنية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، من خلال الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية خلال الفترة الحرجة الأولى بعد الولادة، ودعم جاهزية المنشآت الصحية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية، وتطبيق البروتوكولات الطبية القياسية المعتمدة، إلى جانب تعزيز خدمات الكشف والتدخل المبكر، وتطوير نظم الإحالة والمتابعة بما يضمن استدامة تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة.

وقع البروتوكول عمرو حسن رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة غادة فاروق حسن نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رضوى محمد محمود حسن المدير التنفيذي للجمعية المصرية لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين.

ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من إيمان جامعة عين شمس بأهمية دورها المجتمعي والعلمي في دعم صحة الأم والطفل، باعتبار تحسين خدمات الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة أحد المحاور الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، وبناء قدرات الكوادر الطبية، وتطبيق المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأكدت الأطراف الموقعة، أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والجامعات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في توحيد الجهود، وتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والطبية لجامعة عين شمس، وتحقيق أفضل النتائج الصحية المرجوة للأطفال حديثي الولادة، وضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم