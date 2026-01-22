الرئيس الأوكراني: لست متأكدا بأن بوتين يريد إنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تريد أن تكون الدولة القوية لذلك أقترح على أوروبا أن تمتلك جيشا قويا لا يقل عدده عن 3 ملايين جندي.

وأضاف الرئيس الأوكراني، في بيان اليوم الخميس، أنه ليس متأكدا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب.

وأكد زيلينسكي، أن كييف تريد إنهاء الحرب والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر على ذلك، مؤكدًا أن روسيا لن تنتصر أبدا في حربها ضدنا.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن هناك بعض الجهات التي تتلاعب مما يطيل أمد الحرب.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أنه تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام، قائلا: "سنكون جزءا من مجلس السلام عندما تنتهي الحرب".