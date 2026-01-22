وكالات

قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، أن سوريا الجديدة تحتضن أبناءها جميعاً دون أي تمييز وأن نهج الدولة هو صون التعددية وبناء المواطنة المتساوية.

وأشار علبي خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس بشأن الوضع في سوريا، إلى أن الحكومة السورية تعتبر حماية المواطنين ومنع عودة الإرهاب أولوية وطنية قصوى.

ورحب علبي بمواقف الدول التي أقرت بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة السورية، والتي ميزت بشكل واضح بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كميليشيا تحمل السلاح خارج سلطة الدولة وبين الكرد المكون الأصيل من الشعب السوري.

وأضاف إن الحكومة السورية حافظت على مؤسسات الدولة خلال العام الماضي ومنعت الفوضى وبدأت الحوار الوطني وتمت صياغة الإعلان الدستوري وشكلت حكومة قائمة على الكفاءات.