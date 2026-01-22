إعلان

مندوب سوريا بالأمم المتحدة: سوريا الجديدة تحتضن أبناءها جميعاً دون أي تمييز

كتب : مصراوي

09:30 م 22/01/2026

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، أن سوريا الجديدة تحتضن أبناءها جميعاً دون أي تمييز وأن نهج الدولة هو صون التعددية وبناء المواطنة المتساوية.

وأشار علبي خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس بشأن الوضع في سوريا، إلى أن الحكومة السورية تعتبر حماية المواطنين ومنع عودة الإرهاب أولوية وطنية قصوى.

ورحب علبي بمواقف الدول التي أقرت بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة السورية، والتي ميزت بشكل واضح بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كميليشيا تحمل السلاح خارج سلطة الدولة وبين الكرد المكون الأصيل من الشعب السوري.

وأضاف إن الحكومة السورية حافظت على مؤسسات الدولة خلال العام الماضي ومنعت الفوضى وبدأت الحوار الوطني وتمت صياغة الإعلان الدستوري وشكلت حكومة قائمة على الكفاءات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي سوريا الوضع في سوريا الحكومة السورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أفضل وقت لشحن عداد الكهرباء الكارت.. وحقيقة العودة للشريحة الأولى شهريًا
أخبار مصر

أفضل وقت لشحن عداد الكهرباء الكارت.. وحقيقة العودة للشريحة الأولى شهريًا
أجمل وأغلى فساتين زفاف الملكات والأميرات.. أناقة وأسعار خيالية
علاقات

أجمل وأغلى فساتين زفاف الملكات والأميرات.. أناقة وأسعار خيالية
"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
أخبار مصر

"اتصالات النواب": جلسة لمناقشة إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب..
شئون عربية و دولية

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب..
بعد عزاء والدته.. 3 منشورات لـ رضا البحراوي باستخدام الذكاء الاصطناعي
زووم

بعد عزاء والدته.. 3 منشورات لـ رضا البحراوي باستخدام الذكاء الاصطناعي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة