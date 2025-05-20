6 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة، مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص قادم من العين السخنة اتجاه القاهرة تحديدًا أمام محطة وقود؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

ونتج عن الحادث 6 مصابين نقلوا إلى مستشفيي القاهرة الجديدة والبنك الأهلي للعلاج، وجنب ونش إغاثة تابع للمرور السيارة نهر الطريق.