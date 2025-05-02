الأمن يلاحق تجار الكيف ..غسلوا 450 مليون جنيه في شقق وعربيات

كتب - رمضان يونس:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 8 عناصر إجرامية متورطين في غسل أموال تصل إلى 450 مليون جنيه. تم اكتشاف أن الأموال متحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة، وكانوا يحاولون إخفاء مصدرها غير المشروع.

استخدم المتهمون طرقًا عدة لإخفاء الأموال، مثل تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات. وبذلك حاولوا إضفاء الطابع الشرعي على الأموال من خلال كيانات تجارية مزيفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.