مد أجل الحكم على سائق لودر المتهم بدهس مهندس التجمع للغد

كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاثنين، مد أجل الحكم على سائق لودر متهم بقتل "مهندس التجمع" داخل موقع إنشاء، إلى جلسة غدٍ الثلاثاء.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تعمّد دهس المهندس باستخدام معدة ثقيلة (جرافة لودر)، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأُحيل إلى محكمة الجنايات.

كانت النيابة العامة قد أُخطرت، صباح الخامس عشر من مايو الماضي، بدهس سائق معدة ثقيلة لمهندس في موقع بناء تحت الإنشاء باستخدام جرافة اللودر. وتم ضبط المتهم والمعدة المستخدمة في الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما يعمل المتهم سائقًا لمعدة تُستخدم في رفع مخلفات البناء. كما تبين أن المتهم لم يكن يختلط بباقي العاملين، ولا توجد خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، ولم يُشهد عليهما أي حوار قبل وقوع الحادث.

أوضح شهود العيان أن صرخات المجني عليه كانت أول ما نبههم للواقعة، حيث شاهدوه ملقى على الأرض بجوار اللودر، غارقًا في دمائه، وقد فارق الحياة بعد أن صدمه المتهم بالجرافة عدة مرات متتالية، فتم ضبطه وإبلاغ الشرطة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما قررت عرض المتهم على الطب الشرعي لتحليل عينة دمائه لبيان مدى تعاطيه لأي مواد مخدرة أو عقاقير طبية، إضافة إلى تشريح جثمان المجني عليه لبيان سبب وكيفية الوفاة، مع استمرار التحفظ على اللودر المستخدم في الواقعة.