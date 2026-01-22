إعلان

إيلون ماسك يعلن اعتزام تسلا طرح روبوتات شبيهة بالبشر بنهاية 2027

كتب : مصراوي

11:00 م 22/01/2026

إيلون ماسك

(د ب أ)

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، اليوم الخميس، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الشركة ستطرح روبوتاتها الشبيهة بالبشر من نوع "أوبتيموس" في السوق بحلول نهاية العام المقبل.

وأشار ماسك إلى أن الروبوتات كانت تؤدي بالفعل مهاما بسيطة في تصنيع السيارات الكهربائية للشركة، موضحا أن تسلا ستبدأ بتسويق أوبتيموس، لكن ذلك لن يحدث إلا حين نكون على ثقة تامة بموثوقيته العالية للغاية، ومستوى أمانه المرتفع جدا، ونطاق وظائفه المرتفع جدا أيضا".

وتوقع ماسك قائلا: "يمكنك بشكل أساسي أن تطلب منه القيام بأي شيء ترغب فيه"، مكررا توقعه بأن الروبوتات ستفوق البشر عددا، وأنها ستلبي جميع احتياجات الإنسان، بما في ذلك العناية بالأطفال والمسنين والحيوانات الأليفة.

كان ماسك توقع في السابق أن يصبح أوبتيموس جراحا متميزا، مشيرا إلى أن "الذكاء الاصطناعي سيصبح أذكى من أي إنسان بحلول نهاية هذا العام، وسأقول في موعد لا يتجاوز العام المقبل".

إيلون ماسك اعتزام تسلا طرح روبوتات شبيهة بالبشر المنتدى الاقتصادي العالمي

