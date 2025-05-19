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ملايين الجنيهات والدولارات والذهب.. سر ملف كشف قضية السرقة الكبرى بفيلا رئيس جامعة خاصة بأكتوبر

01:14 م الإثنين 19 مايو 2025

سرقة فيلا

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كتب - محمد شعبان:

"كنت رايحة أجيب ملف.. الخزنة مفتحتش" هكذا اكتشفت رئيس جامعة خاصة شهيرة بأكتوبر سرقة "شقى العمر"، وإرث الأجداد من فيلا بكمبوند راق.

سيدة الأعمال المعروفة روت لرئيس مباحث قطاع أكتوبر اللحظات الأولى لاكتشافها سرقة ملايين الجنيهات والدولارات ومشغولات ذهبية تتخطى 10 كيلو جرامات.

إحدى رائدات التعليم الخاص اتهمت شخصا محددا بالوقوف وراء السرقة بسبب خلافات سابقة "ماحدش يجرؤ يدخل هنا ولا يقدر يفتح الخزنة إلا بمفتاحها" في إشارة إلى أن الجاني ليس غريبا.

ضباط مباحث القطاع راجعوا كاميرات المراقبة لتحديد الجاني وفحص المترددين على الفيلا مع حصر كامل للمسروقات.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة شكل فريق بحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة وتحديد وضبط الجاني.

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