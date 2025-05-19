غلق 144 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

كتب – علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 144 محلًا لمخالفتها قرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال 24 ساعة.

وقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن تحرير 144 مخالفة بحق المحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.