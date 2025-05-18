"جنح الطفل" تبريء 3 أطفال من ضرب "فتاة ترسا" ووالدها بالطالبية

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، ببراءة طفلين وطالبة في الصف الأول الإعدادي في واقعة اتهامهم بالتعدي بالضرب على فتاة ووالدها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة ترسا".

وأحالت نيابة الطفل بمدينة السادس من أكتوبر "ي.أ" و"م.ع" وطالبة "ج.أ" في الدعوى رقم 827 لسنة 2025 جنح الطفل، إلى محكمة جنح الطفل المختصة، بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف والتعدي ضربًا بأسلحة بيضاء على "نور" ـ فتاة ترسا ـ ووالدها، ما تسبب في إصابة الأخير بجروح بالجسد أعجزته عن العمل أكثر من 20 يومًا، وذلك في العاشر من مارس 2025 الماضي.

وقال والد الفتاة إن المتهمين تقدموا باعتذار رسمي أمام أسرته وأهالي المنطقة، وطلبوا التصالح وطيّ صفحة الخلاف، مشيرًا إلى أن مبادرتهم ورد اعتبار العائلة دفعه للتنازل، لا سيما أن إحدى المتهمات طالبة في عمر ابنته.

وشهدت مراسم الصلح حضور عدد من كبار منطقة الطالبية وأهالي الطرفين، وقدم ذوو المتهمين اعتذارًا علنيًا لأسرة الفتاة، واختتمت الجلسة العرفية بذبح عجل كمظهر احتفالي بإنهاء الأزمة، بحسب رواية والد المجني عليها.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر وأبنائه بالضرب، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة. وتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا من أحد الأشخاص وأبنائه "ثلاثة طلاب مصابين بإصابات سطحية بالجسم" مقيمين بدائرة القسم، يفيد بالتضرر من طرف ثانٍ مكون من 5 أشخاص، من بينهم "طالبة" مقيمون بذات الدائرة.

وذكرت تحريات رجال المباحث أن الطرف الثاني توجهوا إلى العقار محل سكنهم واعتدوا عليهم، اعتقادًا منهم بأن أحد أبناء المبلغ طالب من الطرف الأول قام برشق الطالبة من الطرف الثاني بكيس مياه أثناء وجودها داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، مما أدى إلى نشوب مشاجرة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين، واعترفوا أمام رجال المباحث بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.