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7 مصابين في حوادث متفرقة بالجيزة

06:02 م الأحد 18 مايو 2025

حادث تصادم - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحرواي بالجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مأمور مركز منشأة القناطر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين نطاق قرية نكلا.

تبين بالفحص تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بطريق أبو غالب مما أسفر عن سقوط 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى مبارك المركزي للعلاج.واستقبل المستشفى ذاته يوسف محمد 15 عاما مقيم قرية برطس؛ إثر حادث سير.

وأصيب عاملان في تصادم سيارتين ملاكي أعلى الطريق الأوسطى اتجاه أكتوبر ونقلا إلى المستشفى المركزي وهما: يحيى عمر 38 عاما اشتباه نزيف بالمخ ورمضان محمد 25 عاما باشتباه كسر بالفقرات.

فيما أصيب سائق ميكروباص يدعى كريم أيمن 19 عاما إثر انقلاب سيارته خلال تفاديه دراجة نارية بطريق المريوطية جنوب الجيزة، ونقله إلى مستشفى شبرامنت المركزي.

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حادث تصادم أبو غالب الجيزة أكتوبر الطريق الأوسطي
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