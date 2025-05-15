النيابة تحقق في حريق النخيل بكورنيش النيل بمصر القديمة

كتب - محمود الشوربجي:

باشرت النيابة العامة بجنوب القاهرة التحقيق في واقعة نشوب حريق بكميات من الهيش والنخيل المتراكم على كورنيش النيل بمنطقة مصر القديمة، دون تسجيل أي إصابات.

وطلبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة، وجمع الكاميرات المحيطة بموقع الحريق وتفريغها، بالإضافة إلى الاستماع لشهادات شهود العيان وإعداد تقرير شامل بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا بنشوب النيران في مخلفات ونخيل على الكورنيش، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، حيث نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المراكب النيلية.

وحررت الجهات المعنية محضرًا بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات.