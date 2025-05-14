إعلان

بالصور.. سيارة نقل تدهس بطل كمال أجسام في التجمع

11:02 م الأربعاء 14 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سيارة نقل تدهس بطل كمال أجسام في التجمع (7)
  • عرض 7 صورة
    سيارة نقل تدهس بطل كمال أجسام في التجمع (4)
  • عرض 7 صورة
    سيارة نقل تدهس بطل كمال أجسام في التجمع (5)
  • عرض 7 صورة
    سيارة نقل تدهس بطل كمال أجسام في التجمع (1)
  • عرض 7 صورة
    سيارة نقل تدهس بطل كمال أجسام في التجمع (6)
  • عرض 7 صورة
    سيارة نقل تدهس بطل كمال أجسام في التجمع (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد عادل:

لقى شاب مصرعه في حادث تصادم مروّع أثناء سيره بمركبته الخاصة، بعدما داهمته سيارة نقل مسرعة في منطقة التجمع الخامس، ما أدى إلى تحطم المركبة بالكامل ووفاته في الحال.

وكشفت التحريات أن الضحية هو "عبد الله عبد الفتاح"، أحد أبطال مصر وأفريقيا في رياضة كمال الأجسام. وقد جرى نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات، تحت تصرف النيابة العامة، بعد أن تبينت وفاته نتيجة إصابات بالغة لحقت به في موقع الحادث.

كانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ومركبة ملاكي. وفور انتقال الأجهزة الأمنية، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة الشاب في الحال، فيما باشرت الجهات المختصة جهودها لملاحقة السائق المتسبب في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم التجمع الخامس كمال الأجسام النيابة العامة سيارة نقل تدهس بطل كمال أجسام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ