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استخدموا كلبًا شرسًا.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عنيفة في بولاق الدكرور بسبب معاكسة

04:49 م الإثنين 12 مايو 2025

المتهمون

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كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 مايو الجاري، تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص "مصابين برش خرطوش") وطرف ثان (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، على إثر سابقة قيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة زوجة أحد أفراد الطرف الثاني، ما أدى إلى قيام الأخيرين بالتعدي عليهم باستخدام كلب، ثم إطلاق أعيرة نارية تجاههم، مما أسفر عن إصابتهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مرتكبي الواقعة، وبحوزتهم فرد محلي "المستخدم في ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة كما هو موضح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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