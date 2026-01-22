خالد الجندي: من ضيّع شعبان ضاع عليه رمضان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجنة أقرب إلى الإنسان مما يتصور، مشيرًا إلى أن كل معاناة الدنيا تزول وتُنسى عند رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC: "من ينتقل إلى الله على طاعة ينسى كل ما ضايقه في الدنيا"، موضحًا أن فرحة اللقاء أعظم من أي ألم مر به الإنسان في حياته، مؤكدًا أن الموت على الطاعة -خاصة في رمضان - هو كرامة عظيمة.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مستشهدًا بشوق الصحابة للقاء الله ورسوله، حيث تلا قول سيدنا بلال رضي الله عنه: "غدًا ألقى الأحبة محمدًا وصحبه"، وقول خباب بن الأرت: "حبذا بالموت إن جاء الأجل، الموت لذيذ كالعسل"، مؤكدًا أن هذا يعبر عن الفرح الحقيقي بالرحيل إلى الله.

وأضاف "الجندي"، أن أعظم ما ينتظر المؤمن هو رؤية وجه الله الكريم، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾، مؤكدًا أن هذه اللحظة لا يساويها شيء في الدنيا، داعيًا إلى استحضار هذه المعاني لتسهيل شدائد الحياة.

وحول الاستعداد لرمضان، شدد الشيخ خالد الجندي على خطورة التفريط في شهر شعبان، قائلًا: "من ضيع شعبان ضاع عليه رمضان"، موضحًا أن شعبان هو شهر الإعداد والتهيئة.

وأشار "الجندي"، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه حتى ظن الصحابة أنه يصومه كله، داعيًا إلى اغتنام هذا الشهر لدخول رمضان مهيأ للطاعة والعبادة.

