الداخلية تضبط 9 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب - علاء عمران:

في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط نحو 9 ملايين جنيه لدى تجار عملة خارج المنظومة الرسمية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تُقدَّر بحوالي 9 ملايين جنيه.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الضربات الأمنية الموجهة لمكافحة أنشطة السوق السوداء، والمضاربة على العملات، والتلاعب بأسعار الصرف، لما لتلك الممارسات من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.