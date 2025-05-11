خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 9 أطنان من الدقيق البلدي المدعم

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاته التموينية الموسعة بالتنسيق مع مديريات الأمن، لضبط الجرائم التموينية والرقابة على الأسواق.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط قرابة 9 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم، في عدد من القضايا التي استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لحماية المستهلكين، وضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز أو البيع بأكثر من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار.