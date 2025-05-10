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غلق 143 محلًا لعدم الالتزام بقرار الترشيد الكهربائي

11:54 ص السبت 10 مايو 2025

غلق محال - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 143 محلًا لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 143 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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وزارة الداخلية مجلس الوزراء الترشيد الكهربائي
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