إعلان

حمولة بطيخ تغرق أسفلت طريق الواحات

05:41 م الإثنين 28 أبريل 2025

موقع الحادث

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين وسقوط حملة إحداها "بطيخ" على طريق الواحات، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ربع نقل محملة بالبطيخ وأخرى ملاكي، ما أدى إلى تهشم الأخيرة وسقوط حملة البطيخ بالطريق.

ويعمل رجال المرور على تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حمولة بطيخ طريق الواحات الجيزة المرور أكتوبر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسرة في مهب الريح.. إصابة زوجين و3 أطفال في حادث بطريق السويس

إعلان

إعلان

أمطار وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ومنخفض خماسيني الأربعاء المقبل