حمولة بطيخ تغرق أسفلت طريق الواحات

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين وسقوط حملة إحداها "بطيخ" على طريق الواحات، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ربع نقل محملة بالبطيخ وأخرى ملاكي، ما أدى إلى تهشم الأخيرة وسقوط حملة البطيخ بالطريق.

ويعمل رجال المرور على تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.