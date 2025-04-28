النيابة الإدارية تستضيف الخبير الاستراتيجي سمير فرج في ندوة حول تحديات الأمن القومي المصري

كتب- أحمد أبو النجا:

استضاف مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الاثنين، اللواء الدكتور سمير فرج – الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية الأسبق، ومحافظ الأقصر الأسبق، في ندوة تثقيفية للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، عقدها المركز بمقر رئاسة النيابة الإدارية، تحت عنوان "تحديات الأمن القومي المصري"، بمشاركة 180 من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية، تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له، إن هذه الندوة هي الثالثة على التوالي ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي يعقدها مركز التدريب القضائي تحت شعار "الوعي السياسي"، تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي – رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقد استهلت فعاليات الندوة بكلمة المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، التي رحب فيها باللواء الدكتور سمير فرج وبالحضور، ونقل إليهم خالص تحيات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، وتمنيات سيادته بأن تحقق هذه الندوة أهدافها المرجوة في إثراء وتعزيز الوعي السياسي لأعضاء النيابة الإدارية. وأكد مدير المركز خلال كلمته على أهمية رفع الوعي السياسي لدى أعضاء النيابة الإدارية واستجلاء التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات التي تطرأ على الساحة الإقليمية والدولية.

في كلمته، أعرب اللواء الدكتور سمير فرج - الخبير الاستراتيجي ومدير الشؤون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة المصرية ومحافظ الأقصر الأسبق، عن بالغ سعادته بالتواجد بمقر هيئة قضائية مرموقة كالنيابة الإدارية، ووجه التحية والتقدير إلى معالي المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، وأشاد بحرص النيابة الإدارية على دعم وتعزيز الوعي السياسي لدى أعضائها من خلال عقد مثل هذه الندوات التثقيفية. وأكد على الدور القضائي البارز الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتكريس سيادة القانون، وحرصه على التعاون مع النيابة الإدارية فيما يتعلق بطرح ومناقشة مختلف القضايا الوطنية التي تمس الأمن القومي المصري.

وعلى هامش الندوة، حرص المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، على استقبال اللواء الدكتور سمير فرج بمكتبه، في لقاء عبّر خلاله عن تقديره البالغ لدور سيادته الوطني خلال مسيرة حافلة قضاها في خدمة الوطن، وقام سيادته بإهدائه درعًا نذكاريًا تكريمًا لجهوده البارزة وإسهاماته المتميزة في دعم الوعي السياسي.