انقضاء دعوى جنائية ضد عضو شركة ألبان شهيرة بالتصالح في حادث دهس طالبين بطريق زايد

كتب - رمضان يونس:

قضت محكمة جنح مستأنف كرداسة بالجيزة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد عضو مجلس إدارة شركة ألبان شهيرة بمدينة أكتوبر، في واقعة اتهامه بقتل طالبين عن طريق الخطأ دهسًا، وذلك بعد التصالح مع ورثة المجني عليهما، وفق ما أكده خالد محمد مرعي، دفاع أسر الضحايا.

وقال خالد محمد مرعي، وكيلًا عن أسر الطالبين، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المتهم سعى إلى التصالح مع أسر الضحايا مقابل مبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه لكل أسرة.

وسبق أن قضت محكمة جنح كرداسة بالجيزة بمعاقبة عضو مجلس إدارة شركة الألبان بالحبس ثلاث سنوات، وكفالة مالية 100 ألف جنيه، في تهمة القتل الخطأ لطالبين أعلى محور 26 يوليو باتجاه الشيخ زايد، بالإضافة إلى تهمة إتلاف سيارة، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وكانت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الكلية قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنح المختصة، بعد اتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة الطالبين "عمرو أحمد" و"محمد ماجد"، وإتلاف سيارة، والقيادة بطريقة ينجم عنها الخطر تحت تأثير مواد مخدرة، وذلك في القضية رقم 16150 لسنة 2024 جنح قسم كرداسة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم "م.م" - رئيس مركز إدارة شركة الألبان الشهيرة - تسبب في الحادث نتيجة الإهمال وعدم مراعاة القوانين. كما ثبت من التقرير الطبي الصادر عن مستشفى زايد التخصصي أن أحد الضحايا كان يعاني من كسر في لوح الكتف الأيسر وكسر بضلوع القفص الصدري، مع الحاجة إلى العلاج لفترة طويلة.

كما أظهر تقرير الطب الشرعي إيجابية العينة المأخوذة من المتهم لوجود آثار لمخدر الحشيش ومخدر الترامادول في دمه.

ورغم إنكاره أمام النيابة تعاطي المواد المخدرة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بعد القبض عليه من قبل قوات الشرطة.