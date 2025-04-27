عانى من أزمة نفسية.. انتحار رجل في بولاق

كتب- محمد شعبان:

تخلص شخص من حياته داخل منزل بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة اليوم الأحد.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في منطقة ناهيا.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص أن الشخص كان يمر بأزمة نفسية، حيث تخلص من حياته في شارع محمد كمال متفرع من ناهيا.

أودعت الشرطة الجثة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.