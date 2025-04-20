ضبط شخص طعن زميله بسبب خلاف على جمع القمامة في منشأة ناصر

كتب- علاء عمران:

تمكن رجال المباحث من ضبط شخص طعن زميله بسلاح أبيض، إثر مشادة نشبت بينهما على أولوية جمع القمامة في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة نتج عنها إصابة أحد الأشخاص. وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين من خلال التحريات أن خلافًا نشب بين شخصين يعملان في جمع القمامة، تطور إلى مشادة انتهت بقيام أحدهما بطعن الآخر بسلاح أبيض.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أُلقي القبض على المتهم، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة.