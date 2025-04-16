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"طعنة في القلب"..المؤبد للمتهم بقتل شاب في مدينة 15 مايو

10:07 م الأربعاء 16 أبريل 2025

"طعنة في القلب"..المؤبد للمتهم بقتل شاب في مدينة 1

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كتب -أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل الشاب "محمد خالد" بسلاح أبيض "خنجر" في مدينة 15 مايو.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه "محمد خالد" عمدًا دون سبق إصرار وترصد، طعنًا باستخدام سلاح أبيض "خنجر".

وأضاف أمر الإحالة، أن المجني عليه أثناء فض مشاجرة بين صديقه والمتهم، أقدم فيها الأخير على طعنه في الصدر بسلاح أبيض "خنجر"، على النحو المبين في التحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض "خنجر"، دون ترخيص أو مسوغ قانوني يستدعى ذلك، وطبقًا لمواد الاتهام قررت النيابة العامة إحالته للمحاكمة الجنائية.

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محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة مدينة 15 مايو جريمة قتل سلاح أبيض
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