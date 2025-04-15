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"أنهى حياتها لسرقة قرطها الذهبي".. حكم نهائي وباتٍ بإعدام المتهم بقتل طفلة سوهاج

01:04 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

محكمة النقض

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كتب - أحمد عادل:

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم بقتل الطفلة "ن.ع" البالغة من العمر 8 سنوات لسرقة قرطها الذهبي، وأيّدت حكم إعدامه الصادر من محكمة جنايات سوهاج (أول درجة)، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وكانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت، حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل الطفلة باستخدام سلاح أبيض (سكين)، بهدف سرقة قرطها الذهبي، قبل أن يخفي جثتها داخل منزل مهجور.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به والدا المجني عليها يفيد باختفائها، وبإجراء التحريات اللازمة وتتبع خيوط الجريمة، تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من كشف لغز اختفاء الطفلة، حيث عُثر على جثمانها وعليه آثار طعنات متفرقة في أنحاء جسدها.

وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد أقارب الطفلة، وأن الدافع وراء القتل هو سرقة قرطها لشراء مواد مخدرة. وبضبط المتهم، أقر بجريمته في التحقيقات، وأرشد عن سلاح الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة النقض قتل طفلة سوهاج
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