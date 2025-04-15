الدفع بـ10 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق في مخزن أخشاب بالشرابية

كتب- محمد فتحي:

اندلع حريق هائل فى مخزن للأخشاب بمنطقة الشرابية في القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب بالشرابية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، إذ تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماده ومحاولة السيطرة عليه.

كما قامت قوات الحماية المدنية بإخلاء محيط الحريق لحين السيطرة عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.