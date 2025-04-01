أحضان وزغاريد.. 25 صورة ترصد خروج سجناء العفو الرئاسي من مراكز الإصلاح

كتب- أحمد أبو النجا:

في لحظات مؤثرة تزامنت مع احتفالات عيد الفطر، أفرجت وزارة الداخلية عن 2777 نزيلًا بموجب العفو الرئاسي، ليعيشوا فرحة العودة إلى أحضان عائلاتهم.

وتضمن فيديو بثته وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي لحظات الفرح التي اختلط فيها الأمل بالحرية، وتروي قصة جديدة من العيد الذي أعاد الحياة إلى قلوب النزلاء وأسرهم.

أفرجت وزارة الداخلية عن 2777 شخصًا تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2025 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك. أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا برقم 158 لسنة 2025 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجريًا، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.