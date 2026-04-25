إعلان

إخلاء سبيل رسام الكاريكاتير عمرو أمين في واقعة الإساءة على الفيسبوك

كتب : صابر المحلاوي

11:32 م 25/04/2026

رسام الكاريكاتير عمرو أمين ودفاعه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل رسام الكاريكاتير عمرو أمين بضمان محل إقامته، وذلك على ذمة التحقيقات في اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية منشور ورسمة نُسب إليهما الإساءة، بحسب المحامي طارق العوضي.

إخلاء سبيل رسام الكاريكاتير عمرو أمين

وقال العوضي عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "أمين" الأربعاء الماضي، وأخلت النيابة العامة سبيله بضمان محل إقامته اليوم.

وكان المحامي طارق العوضي قد تقدم ببلاغ يتهم فيه أمين بنشر محتوى مسيء عبر صفحته الشخصية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بمحافظة الفيوم، وتم التحفظ على هاتفه المحمول، قبل اقتياده إلى قسم أول الفيوم لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.

وبسؤاله، واجهته جهات التحقيق بالمنشور محل البلاغ، واستكملت الاستماع إلى أقواله، قبل أن تقرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، مع استمرار التحقيقات في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أمين رسام الكاريكاتير النيابة العامة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

