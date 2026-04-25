قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل رسام الكاريكاتير عمرو أمين بضمان محل إقامته، وذلك على ذمة التحقيقات في اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية منشور ورسمة نُسب إليهما الإساءة، بحسب المحامي طارق العوضي.

وقال العوضي عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "أمين" الأربعاء الماضي، وأخلت النيابة العامة سبيله بضمان محل إقامته اليوم.

وكان المحامي طارق العوضي قد تقدم ببلاغ يتهم فيه أمين بنشر محتوى مسيء عبر صفحته الشخصية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بمحافظة الفيوم، وتم التحفظ على هاتفه المحمول، قبل اقتياده إلى قسم أول الفيوم لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.

وبسؤاله، واجهته جهات التحقيق بالمنشور محل البلاغ، واستكملت الاستماع إلى أقواله، قبل أن تقرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، مع استمرار التحقيقات في الواقعة.