الأمن الاقتصادي يضبط 5 آلاف قضية ظواهر سلبية وسرقة كهرباء فى يوم واحد

كتب - علاء عمران:

كثفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما أسفر عن ضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة فقط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1271 قضية متنوعة تتعلق بالمخالفات والظواهر السلبية داخل مرافق النقل والمواصلات، كما تم ضبط 4113 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

وفي إطار مكافحة الجرائم المالية، نجحت مباحث الضرائب والرسوم في ضبط 465 قضية تتعلق بالضرائب العامة والجمارك، بالإضافة إلى تحري مديونيات لصالح مصلحة الضرائب.

كما أسفرت جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 114 قضية تشمل مخالفات مبانٍ وتنفيذ قرارات إدارية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.