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تنحى قاضي جلسة محاكمة المتهمين بإجبار بلوجر شهيرة على توقيع إيصال أمانة

01:08 م الثلاثاء 04 مارس 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، التنحي عن نظر جلسة محاكمة رجل أعمال ونجله، المتهمين بإجبار بلوجر شهيرة على توقيع إيصال أمانة، وذلك لاستشعاره الحرج، مع إحالة القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.
وكانت محكمة أكتوبر قد نظرت أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال ونجله وآخرين، بتهمة إجبار البلوجر الشهيرة على التوقيع على إيصال أمانة.
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق إحالة رجل الأعمال "ك.ح"، ونجله وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة إجبار البلوجر "عبير. أ" على التوقيع على عقود.

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محكمة جنايات الجيزة محكمة الاستئناف
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