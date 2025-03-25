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للتلاعب بالأسعار.. ضبط 162 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

11:48 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

دقيق

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كتب- أحمد أبو النجا:

واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط 162 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الوقائع إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، بالإضافة إلى مكافحة عدم الإعلان عن الأسعار.

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دقيق شرطة التموين السوق السوداء
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