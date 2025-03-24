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بأسلوب التسلق.. سقوط لص الشقق السكنية في الزيتون

01:47 م الإثنين 24 مارس 2025

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كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل تخصص في ارتكاب السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" بمنطقة الزيتون.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة الزيتون يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية"، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على سلاح ناري محلي الصنع.

وبمواجهته، أقرَّ بارتكاب واقعتَي سرقة بنفس الأسلوب، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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