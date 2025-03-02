الداخلية تكشف حقيقة تخدير وخطف الأطفال بالقليوبية

كتب - علاء عمران:



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة أحد المواطنين من إحدى قرى القليوبية، زعم خلالها قيام أحد الأشخاص بتخدير وخطف الأطفال داخل القرية.



وبفحص الواقعة، تبين أن الشكوى وردت عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع "فيسبوك" من عامل مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، ادعى خلالها تعرض أطفال القرية لمحاولات تخدير وخطف من قبل أحد الأشخاص.



وأجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، والتي أكدت عدم ورود أي بلاغات رسمية أو محاضر بشأن الوقائع المزعومة، كما تم تحديد الشخص المشكو في حقه، وتبين أنه عاطل -له معلومات جنائية- ومقيم بدائرة المركز.



وباستدعائه، أنكر تمامًا صحة تلك الاتهامات، ليتم استدعاء مقدم الشكوى، الذي أقر بأن منشوره جاء بدافع الانتقام بسبب خلافات عائلية بين المشكو في حقه وأحد أقاربه.



من جانبه، أكد قريب الشاكي أن الواقعة ملفقة، وأن الهدف منها إثارة البلبلة وإلحاق الضرر بالمشكو في حقه.



اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في التعامل الجاد مع كافة البلاغات والشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.