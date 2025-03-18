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"التريلا انقلبت على الملاكي".. حادث تصادم مروع بطريق السويس الصحراوي | صور

07:22 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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كتب- محمد الصاوي:

شهد طريق السويس الصحراوي، مساء اليوم الثلاثاء، حادث تصادم مروع قبل "بوابة الرسوم" باتجاه مدينتي.

وأسفر الحادث عن انقلاب سيارة نقل "تريلا" على سيارة ملاكي على طريق السويس الصحراوي، وذلك قبل بوابة الرسوم القادم من السويس باتجاه القاهرة. وجار الوقوف على حالة المصابين جراء الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري على طريق السويس الصحراوي بنطاق القاهرة.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث، للوقوف على أسباب الحادث وتسيير حركة المرور.

بعدها تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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