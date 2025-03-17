"جنايات الجيزة" تعاقب ديلر بولاق بالسجن المؤبد

كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة "7" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وبراءة آخر من القضية.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل علي سليم وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جبر بشير وسكرتارية عبدالعزيز مناع وعصام حسين.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 16976 لسنة 2014 جنايات قسم بولاق الدكرور والمقيدة 7546 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن "محمد م"، و "محمد ف"، لأنهما في اليوم الأول من شهر أغسطس من 2024 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر " الاندازول كاريوكساميد" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وألقى رجال مباحث بولاق الدكرور بالجيزة، القبض على المتهمان أثناء جلوسهما بمدخل العقار خاصة المتهم الأول "م.م" بعدما وردت تحريات سرية بقيامهما بالإتجار في المخدرات متخذين مسكنهما وكرا لنشاطهما الآثم، وعثر بجوارهما على كيس بلاستيكي بداخله عدة أكياس بداخلها المواد المخدرة وبتفتيشهما عثر على باقي المواد المخدرة وثلاث هواتف محمولة ومبالغ مالية وأعزي قصدهم من إحراز المواد المخدرة الاتجار والهواتف المحمولة للتواصل بعملائهم والمبلغ المالي حصيلة نشاطهما.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 21 كيس بلاستيكية شفافه بداخل كل منهم مادة صفراء اللون ووزنوا 10 عشر جرامات ثبت انهم للأندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول بجداول قانون المخدرات.

كما وجد498 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كل منهم مادة صفراء اللون ووزنوا 235 مائتان وخمس وثلاثون جرام ثبت انهم للاندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول بجداول قانون المخدرات.

وبفحص كيس بلاستيكي بداخله علبة بلاستيكية تحوي قطع متحجرة من مادة صفراء اللون وطبق فنجان صيني عليه اثار لمادة صفراء اللون ووزن الكيس بما يحوي 157.6 مائة وسبعة وخمسون جرام وستون سنتيجرام ثبت انهم للاندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول بجداول قانون المخدرات .

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المتهمان إلى محكمة الجنايات المختصة والتى أدانت المتهم الأول بالسجن المؤبد وبراءة الثاني من القضية.