حفرة عميقة تكشف مخطط أب ونجله للتنقيب عن الآثار في المرج

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عامل ونجله في القاهرة، بعد قيامهما بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المرج.

جاء ذلك بعدما أكدت التحريات قيام المتهمين بأعمال الحفر خلسة داخل العقار، على أمل العثور على قطع أثرية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما أدوات الحفر، كما عثرت القوات على حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 5 أمتار عند مدخل العقار.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.