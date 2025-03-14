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نجاة 5 أشخاص من الموت إثر حريق سيارة ملاكي بمصر الجديدة

12:23 ص الجمعة 14 مارس 2025

حريق سيارة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق في حريق سيارة ملاكي داخل جراج أسفل عقار بمصر الجديدة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بجراج عقار بجوار الكلية الحربية.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مفتش القطاع.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل سيارة ملاكي داخل جرارج عقار بشارع عمار بن ياسر، مما أسفر عن 5 حالات اختناق وتمام الإخماد.

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