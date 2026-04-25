إعلان

وزارة النقل تعلن مواعيد جديدة للقطار الكهربائي بدءًا من الأحد

كتب : محمد نصار

11:18 م 25/04/2026

القطار الكهربائي الخفيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة النقل في بيان لها أنه اعتبارًا من غدًا الأحد 26 أبريل 2026، سيتم تطبيق جدول زمني جديد لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وذلك على جميع رحلات يومي السبت والأحد وحتى إشعار آخر، في إطار تحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات الركاب خلال عطلات نهاية الأسبوع.

مواعيد التشغيل بين عدلي منصور والفنون والثقافة

وأوضحت الوزارة أن زمن التقاطر بين محطتي "عدلي منصور" و"الفنون والثقافة" سيكون كل 10 دقائق خلال فترات الذروة، والتي تمتد من الساعة 7:00 حتى 10:30 صباحًا من محطة عدلي منصور، ومن الساعة 2:30 حتى 5:30 مساءً من محطة الفنون والثقافة.
وأضاف البيان أن زمن التقاطر خارج أوقات الذروة سيكون كل 20 دقيقة، فيما يصل إلى 30 دقيقة بعد الساعة 9:00 مساءً، مع تحديد موعد آخر رحلة من كلا الطرفين في تمام الساعة 10:15 مساءً.
وأشارت الوزارة إلى أن آخر رحلة متجهة إلى محطة «بدر» من كلا الاتجاهين ستكون في تمام الساعة 10:45 مساءً.

مواعيد التشغيل بين بدر ومدينة المعرفة

وفيما يتعلق بالمسار بين "بدر" و"مدينة المعرفة"، أكدت وزارة النقل أن زمن التقاطر سيكون كل 30 دقيقة خلال أوقات الذروة، بينما يصل إلى 40 دقيقة خارج أوقات الذروة.
وأكدت وزارة النقل أن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على تنظيم التشغيل وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للركاب، داعية المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة ومتابعة أي تحديثات تصدر في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا:

النقل تناشد المواطنين مشاركتها في التوعية بمخاطر إلقاء القمامة على شريط السكة الحديد

النقل تناشد المواطنين دعم التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية على الطرق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
زووم

نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
غرامة تصل إلى 100 ألف ريال لمخالفي أنظمة الحج في السعودية |تفاصيل
شئون عربية و دولية

غرامة تصل إلى 100 ألف ريال لمخالفي أنظمة الحج في السعودية |تفاصيل
"كانت في الشيفت".. زوج ممرضة يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاتها بالمنوفية
أخبار المحافظات

"كانت في الشيفت".. زوج ممرضة يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاتها بالمنوفية
ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور
زووم

ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور
"الاستضافة والمبيت" في قانون الأحوال الشخصية.. وكيل تشريعية النواب يوضح
أخبار مصر

"الاستضافة والمبيت" في قانون الأحوال الشخصية.. وكيل تشريعية النواب يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان