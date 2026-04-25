أعلنت وزارة النقل في بيان لها أنه اعتبارًا من غدًا الأحد 26 أبريل 2026، سيتم تطبيق جدول زمني جديد لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وذلك على جميع رحلات يومي السبت والأحد وحتى إشعار آخر، في إطار تحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات الركاب خلال عطلات نهاية الأسبوع.

مواعيد التشغيل بين عدلي منصور والفنون والثقافة

وأوضحت الوزارة أن زمن التقاطر بين محطتي "عدلي منصور" و"الفنون والثقافة" سيكون كل 10 دقائق خلال فترات الذروة، والتي تمتد من الساعة 7:00 حتى 10:30 صباحًا من محطة عدلي منصور، ومن الساعة 2:30 حتى 5:30 مساءً من محطة الفنون والثقافة.

وأضاف البيان أن زمن التقاطر خارج أوقات الذروة سيكون كل 20 دقيقة، فيما يصل إلى 30 دقيقة بعد الساعة 9:00 مساءً، مع تحديد موعد آخر رحلة من كلا الطرفين في تمام الساعة 10:15 مساءً.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر رحلة متجهة إلى محطة «بدر» من كلا الاتجاهين ستكون في تمام الساعة 10:45 مساءً.

مواعيد التشغيل بين بدر ومدينة المعرفة

وفيما يتعلق بالمسار بين "بدر" و"مدينة المعرفة"، أكدت وزارة النقل أن زمن التقاطر سيكون كل 30 دقيقة خلال أوقات الذروة، بينما يصل إلى 40 دقيقة خارج أوقات الذروة.

وأكدت وزارة النقل أن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على تنظيم التشغيل وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للركاب، داعية المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة ومتابعة أي تحديثات تصدر في هذا الشأن.

النقل تناشد المواطنين مشاركتها في التوعية بمخاطر إلقاء القمامة على شريط السكة الحديد



النقل تناشد المواطنين دعم التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية على الطرق



