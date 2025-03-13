مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم في إحدى موائد الرحمن بالقاهرة

كتب- أحمد عادل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء والشوم في منطقة الحسين بالقاهرة.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أن مشادة كلامية نشبت بين شخص ومالك مائدة رحمن في منطقة الحسين، وذهب منهم في حال سبيله.

وبعد دقائق، عاد الشخص رفقة مجموعة من الأشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء والشوم، واعتدوا على مالك مائدة الرحمن، وأسفر عن إصابته بكدمات متفرقة بالجسد، مما أثار هلع المواطنين المتواجدين.

وتفحص الأجهزة الأمنية، مقطع الفيديو المتداول للوقوف على حقيقة الواقعة، وضبط مرتكبي الواقعة.