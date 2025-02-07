الداخلية تكشف حقيقة اعتداء ميكانيكي على شخص وتهديده بالقتل في الشرقية

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء شخص بمحافظة الشرقية بتعرضه للاعتداء والتهديد بالقتل من قبل ميكانيكي وآخرين بسبب خلافات مالية.

وبعد التحريات، تبين أن الخلاف بين الطرفين نشأ جراء مطالبة الشاكي للمشكو في حقه برد مبلغ مالي كان قد أقرضه له، مما أدى إلى مشادة كلامية بينهما، دفعت الشاكي إلى الاتصال بشرطة النجدة.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع البلاغ، حيث تم إنهاء الخلاف وعودة المبلغ المالي، لكن الشاكي رفض تحرير محضر رسمي بعد تدخل الأهالي.

وبمواجهته حول مضمون بلاغه، اعترف بفبركة الادعاء بشأن محاولة الاعتداء عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.