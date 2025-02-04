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خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 12 طن دقيق أبيض بلدي مدعم

12:03 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

دقيق

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كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط حوالي 12 طنًا من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأسعار أعلى من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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دقيق شرطة التموين وزارة الداخلية
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