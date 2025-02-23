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قبل بيعها في السوق السوداء.. ضبط 7 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم بالمخابز

12:03 م الأحد 23 فبراير 2025

الدقيق الأبيض

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كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهما التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية، ما أسفر عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط حوالي 7 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو بيعه بأعلى من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، بهدف منع تحقيق أرباح غير مشروعة.

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الدقيق الأبيض شرطة التموين المخابز
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