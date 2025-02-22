صور| وزير الداخلية يكرم عددًا من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من الشرطة

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كتب- علاء عمران:

قام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة، وتسليمهم الأنواط التي صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على منحها لهم، تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم في تحقيق رسالة الأمن وإرساء دعائم الاستقرار.

وخلال الاحتفال الذي أقامته الوزارة بهذه المناسبة، أشاد وزير الداخلية بما يبذله رجال الشرطة من جهود وتضحيات لتحقيق الأمن، وما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية.

ووجّه الوزير التحية والتقدير لأرواح الشهداء، ولرجال الشرطة المصابين، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز للجميع.

كما أعرب عن تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء هيئة الشرطة في جميع المواقع الأمنية على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن تكريم أسر الشهداء والمصابين والمتميزين هو تكريمٌ لكافة رجال الشرطة.

وأكد وزير الداخلية أن هذا التكريم يأتي في إطار منهجية الوزارة لتقدير المتميزين، وتحفيز الجميع على بذل المزيد من الجهد، وتطوير المهارات بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

من جانبهم، أعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم، مؤكدين أنه دافعٌ لمواصلة العطاء، وزادهم إيمانًا بأهمية الإخلاص في العمل وخدمة الوطن، متعهدين ببذل أقصى الجهود لتحقيق رسالتهم في إرساء الأمن والاستقرار.