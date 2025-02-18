مخبأ في "مكبر صوت".. إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 850 مليون جنيه | صور

بلاك كوبرا.. "قوة الصفوة" التي قضت على "خط أسيوط" محمد محسوب: ماذا نعرف

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة لتهريبها لإحدى الدول، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 850 مليون جنيه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد أكدت قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 8 أشخاص (3 منهم يحملون جنسيات دول أخرى) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة من أحد الموانئ، مخبأة بمخابئ سرية داخل شحنة مشمولها المستندي مكبرات صوت تمهيدًا لتهريبها إلى إحدى الدول.

وعقب تقنين الإجراءات، وبتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم ضبط 7 منهم، وتبين تواجد الأخير خارج البلاد، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة، تشمل: 700 ألف قرص كبتاجون، 63 كيلو جرام حشيش، 3 كيلو جرام شابو، 3 سيارات، مبالغ مالية (عملات أجنبية ومحلية). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 850 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصر الهارب بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".