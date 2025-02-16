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مباحث الأموال العامة تداهم كيانًا تعليميًا وهميًا بمدينة نصر

06:16 م الأحد 16 فبراير 2025

كيان تعليمي - أرشيفية

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القاهرة - مصراوي:

واصل ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جهودهم لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إدارة شخص لكيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" بمدينة نصر؛ للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات استهدف الضباط مقر الكيان وأمكن ضبط مالكه وبحوزته عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" ومطبوعات دعائية.

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