مصدر يكشف.. لماذا لم يخرج عصام صاصا من محبسه حتى الآن؟



كتب - رمضان يونس:

كشف مصدر قانوني عن مفاجأة جديدة تتعلق بموعد خروج عصام صاصا من السجن، بعد قضاء 6 أشهر مدة عقوبته في قضية المخدرات والدهس.

وأوضح المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن قوات الأمن رحّلت مطرب المهرجانات الشهير من محبسه إلى محكمة جنايات الجيزة، لعرضه على النيابة العامة والتأكد مما إذا كان مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

وأضاف المصدر أن عصام صاصا كان صادرًا ضده 5 غرامات، منها غرامتان تتعلقان بالمصنفات، و3 غرامات كهرباء، وقد تم سداد جميع الغرامات.

وأشار المصدر إلى أن القوات رحّلت عصام إلى مركز الإصلاح بالكيلو 10.5، انتظارًا لقرار النيابة العامة بالجيزة، والذي سيحدد ما إذا كان سيتم إخلاء سبيله نهائيًا أم لا.