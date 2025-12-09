إعلان

ليلة حرائق بلا إصابات.. بلاغان في السيدة زينب ومدينة نصر

كتب : محمد شعبان

11:03 م 09/12/2025

حريق مدينة نصر

شهدت منطقة السيدة زينب حريقا داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بعقار مكون من ستة طوابق مساء الثلاثاء.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، ودفعت بسيارة إطفاء واحدة، وتمكنت من السيطرة على النيران والانتقال إلى مرحلة التبريد دون وقوع إصابات.

وفي مدينة نصر، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا باندلاع حريق داخل شقة بالطابق الرابع بعقار مكون من ستة طوابق أعلى صيدلية العزبي آخر شارع مصطفى النحاس.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها بالكامل دون تسجيل إصابات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعتين.

حريق السيدة زينب مدينة نصر شقة الحماية المدنية

