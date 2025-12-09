ليلة حرائق بلا إصابات.. بلاغان في السيدة زينب ومدينة نصر

شهدت منطقة السيدة زينب حريقا داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بعقار مكون من ستة طوابق مساء الثلاثاء.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، ودفعت بسيارة إطفاء واحدة، وتمكنت من السيطرة على النيران والانتقال إلى مرحلة التبريد دون وقوع إصابات.

وفي مدينة نصر، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا باندلاع حريق داخل شقة بالطابق الرابع بعقار مكون من ستة طوابق أعلى صيدلية العزبي آخر شارع مصطفى النحاس.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها بالكامل دون تسجيل إصابات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعتين.