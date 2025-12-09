قرار من النيابة بشأن طليقة الفنان الراحل سعيد مختار

أخلت نيابة أكتوبر، سبيل طليقة الفنان الراحل سعيد مختار، بعد انتهاء التحقيق معها في واقعة مقتله على يد زوجها العرفي أمام نادي شهير بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهم الرئيسي، عاطف. ع، 61 عامًا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل الفنان سعيد مختار خلال مشاجرة وقعت الخميس الماضي عقب انتهاء جلسة رؤية نجله.

وأقر المتهم "عاطف.ع،" 61 عامًا، خلال التحقيقات بأنه تزوج عرفيًا من طليقة الفنان منذ نحو 3 أشهر، وأنه كان بصحبتها يوم الواقعة، حيث توجهت الأخيرة إلى النادي لتنفيذ حكم الرؤية مع نجلها البالغ 9 سنوات.

وذكر المتهم أنه كان في انتظارها داخل سيارته بالقرب من بوابة النادي، ثم اصطحبها بعد انتهاء الرؤية للجلوس في أحد الكافيهات، مؤكدًا أنه فوجئ بطليق زوجته، الفنان سعيد مختار، يعترض طريق السيارة عقب انتهائه من رؤية ابنه.

وقال المتهم في اعترافاته إن المجني عليه كان في حالة انفعال شديد، وبدأ في توجيه عبارات حادة واتهامات له ولزوجته، قبل أن يحاول فتح باب السيارة بالقوة.

وأضاف المتهم أن الفنان الراحل استل سكينًا كان بحوزته واعتدى عليه متسببًا له في جرح باليد، وخلال محاولة صدّ الاعتداء – وفق رواية المتهم – نشب اشتباك بالأيدي، وخلاله تحركت السكين بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة المجني عليه بجرح نافذ أسفل الذراع، تسبب لاحقًا في وفاته.

وأكد المتهم أمام النيابة أنه لم يقصد إيذاء أو قتل الفنان، وأن ما حدث كان نتيجة "دفاعه عن نفسه ومحاولة تفادي الضرب"، مشيرًا إلى أن السكين كانت في يد المجني عليه وليس بحوزته.

وأكدت زوجة المتهم – طليقة المجني عليه – صحة روايته، مشددة على أن طليقها واجههما بشكل عدائي، وحاول الاعتداء على زوجها داخل السيارة، ما تسبب في وقوع الاشتباك.

وطلبت النيابة تقارير الطب الشرعي لتحديد كيفية حدوث الإصابة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط النادي، وسماع أقوال الشهود المتواجدين وقت الواقعة.

وتستكمل النيابة تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد المسؤولية الجنائية كاملة.

