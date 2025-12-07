الداخلية تكذب سائقا ادعى إجبار الشرطة له للمشاركة في حملات بالبحيرة

كشفت تحريات الأمن ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام قوة أمنية بمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة بإجبار قائدى سيارات الأجرة بالاشتراك فى الحملات الأمنية بسياراتهم مما أدى لحدوث تلفيات بها.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأمكن تحديد القائم على النشر ("مالك إحدى سيارات الأجرة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 5 الجارى تلقى اتصالا هاتفيا من قائد السيارة ملكه ادعى خلاله تعطل السيارة حال مشاركتها بإحدى الحملات الأمنية "على خلاف الحقيقة" ، فقام على إثر ذلك بنشر مقطع الفيديو المشار إليه.

وبمواجهة قائد السيارة أقر بادعائه الكاذب لتعطل السيارة به حال قيادته لها وخشيته من قيام مالك السيارة بخصم ثمن التلفيات من راتبه.