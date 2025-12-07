الداخلية تضبط قائد سيارة نقل جماعي يسير عكس الاتجاه بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "نقل جماعي" بالسير عكس الاتجاه، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة (سارية التراخيص – ملك إحدى شركات النقل الجماعي) وقائدها (سائق لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

